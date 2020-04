Omnisport

Boxe : Le clan Joshua en rajoute une couche sur un combat avec Fury !

Publié le 4 avril 2020 à 16h35 par Th.B.

Alors que son combat face à Kubrat Pulev initialement programmé pour le 20 juin a été reporté à cause de l’épidémie du Coronavirus, Anthony Joshua aimerait que son seul combat de l’année soit contre Tyson Fury selon son promoteur.

La pandémie du Coronavirus a chamboulé le calendrier de la boxe mondiale. Le 20 juin prochain au Tottenham Hotspur Stadium, le champion du monde IBF, WBO et WBA Anthony Joshua devait mettre ses ceintures poids lourds en jeu face à son challenger Kubrat Pulev. Cependant, la confrontation entre les deux boxeurs a été repoussée à une date pas encore communiquée à cause du Covid-19. Ainsi, Anthony Joshua pourrait ne pas combattre cette année ou ne monter qu’une seule fois sur le ring. Et comme Eddie Hearn l’avait annoncé au micro de la BBC récemment, le promoteur d’Anthony Joshua aimerait vraiment organiser une confrontation face à Tyson Fury, détenteur de la ceinture WBC, qui devrait se mesurer à Deontay Wilder une troisième fois.

« Nous aimerions absolument faire ce combat »