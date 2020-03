Omnisport

Boxe : Le clan Joshua évoque un combat face à Tyson Fury !

Publié le 25 mars 2020 à 21h35 par Th.B.

À cause de l’épidémie du Coronavirus, le combat prévu pour le mois de juin entre Anthony Joshua et Kubrat Pulev pourrait être repoussé voir annuler. Eddie Hearn est monté au créneau en évoquant un duel face à… Tyson Fury.

Refusant de ne pas pouvoir avoir sa chance face à Anthony Joshua en tant que challenger en juin prochain au Tottenham Hotspur Stadium, Kubrat Pulev a proposé au champion du monde et à l’organisation de cet événement de prendre en considération un combat à huis clos, à cause de l’épidémie du Coronavirus. De son côté, le clan Joshua n’a pas répondu à cette proposition, et a d’ailleurs évoqué un combat contre Tyson Fury en décembre, si le Pulev-Joshua ne pouvait pas se dérouler.

« Si le combat contre Pulev ne peut pas avoir lieu, nous pourrions voir le combat contre Fury avoir lieu plus tard cette année »