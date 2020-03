Omnisport

Boxe : Coup de théâtre pour Anthony Joshua !

Publié le 25 mars 2020 à 18h35 par A.C.

Kubrat Pulev, adversaire d’Anthony Joshua, a proposé une nouvelle formule pour le combat programmé le 20 juin prochain au Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

Comme toutes les disciplines sportives, la boxe anglaise est frappée par la crise sanitaire mondiale du Coronavirus. Ainsi, Kubrat Pulev a annoncé le possible report de son match pour les ceintures WBA, WBO et IBF face à Anthony Joshua du 20 juin prochain. Un report qui n’a toutefois toujours pas été officialisé, puisque ni l’entourage du Bulgare ni celui de Joshua n’ont confirmé cette information. Eddie Hearn, promoteur du Britannique, avait toutefois émis la possibilité que le combat soit déplacé au 25 juillet.

Pulev propose un huis clos !