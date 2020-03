Omnisport

Boxe : En confinement, Fury s’amuse à appeler... Joshua !

Publié le 20 mars 2020 à 23h35 par A.C.

Bloqué chez lui, Tyson Fury a révélé qu’il appelait souvent Anthony Joshua ces derniers jours, pour s’amuser.

Ces derniers jours, de plus en plus de pays ont pris des mesures fortes pour endiguer l’épidémie de Coronavirus. Ainsi en Europe, ils sont de plus en plus à avoir décidé d’un confinement de l’ensemble de la population et, forcément, faire passer le temps commence à devenir difficile. Tyson Fury a une solution et, comme à son habitude, elle est assez surprenante...

« J'ai tous ces numéros de sportifs célèbres dans mon téléphone, j’ai quelques bières, qu'est-ce que je vais faire ? »