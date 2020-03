Omnisport

Biathlon : Martin Fourcade en remet une couche sur sa retraite !

Publié le 19 mars 2020 à 23h35 par J.-G.D.

À nouveau interrogé sur sa décision de raccrocher, après une carrière couronnée de succès, Martin Fourcade explique qu’il était temps pour lui d’arrêter le biathlon.

Martin Fourcade laissera un vide dans le biathlon. Il faut dire que le Français a éclaboussé la discipline de son talent pendant de nombreuses années. La poursuite de Kontiolahti (Finlande), remportée par le Tricolore dimanche dernier, était donc sa dernière course. Son palmarès peut en faire pâlir plus d'un avec, notamment, cinq titres olympiques ou treize sacres mondiaux. Sollicité par l’ AFP , Fourcade en dit plus sur sa décision de ranger les skis et sa carabine.

« Au plus profond de moi, j’ai eu la sensation que la boucle était bouclée »