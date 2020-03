Omnisport

Boxe : Fury, Wilder... Conor McGregor livre son verdict sur le combat !

Publié le 19 mars 2020 à 9h35 par B.C.

Alors que Tyson Fury a facilement dominé Deontay Wilder le 22 février dernier, Conor McGregor avoue avoir apprécié le spectacle.

Après un combat ayant abouti à un résultat nul, Deontay Wilder et Tyson Fury se retrouvaient sur le ring le 22 février dernier pour une deuxième confrontation très attendue qui a finalement tourné en faveur du Gypsy King , sacré champion du monde WBC à 31 ans. Un combat attendu par le monde entier, et notamment par Conor McGregor. La star de l'UFC était en effet liée à cet événement puisque sa marque de whisky en était l'un des sponsors, et Conor McGregor ne regrette visiblement pas cet investissement.

«Fury contre Wilder 2 était mon genre de combat»