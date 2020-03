Ski

Biathlon : Martin Fourcade annonce sa retraite !

Publié le 13 mars 2020 à 20h35 par La rédaction

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, Martin Fourcade a officialisé ce vendredi sa retraite sportive. La poursuite de Kontiolahti prévue samedi sera sa dernière course.

L’un des plus beaux palmarès du sport français tire sa révérence. Vainqueur à sept reprises du classement général de la Coupe du monde, de cinq médailles d’or aux Jeux olympiques d’hiver et champion du monde à treize reprises, Martin Fourcade a officialisé sa retraite sportive ce vendredi. Le biathlète français prendra ainsi le départ de la poursuite de Kontiolahti pour la dernière fois ce samedi avec l’espoir de glaner un huitième globe de cristal.

« Quand les larmes me montent j’ai compris que c’était le signal »

Martin Fourcade a publié une photo sur ses réseaux sociaux accompagnée de la légende : « Time to say goodbye (Il est temps de dire au revoir) ». Par la suite le biathlète a justifié sa décision sur le site de L’Equipe : « Quand les larmes me montent en répondant à la chaîne L'Équipe, j'ai compris que c'était le signal, qu'il fallait que je passe à autre chose. À aucun moment j'aurais pu imaginer ne serait-ce qu'un centième de ce que j'ai pu vivre. Ça a dépassé de très loin tous mes rêves les plus beaux . »