Biathlon : L'énorme frustration de Martin Fourcade...

Publié le 7 mars 2020 à 13h35 par A.M.

Seulement sixième du sprint à Nove Mesto, Martin Fourcade a laissé filer de gros points dans la course au Gros Globe de Cristal. Une contre-performance qu'il explique.

Après des Mondiaux exceptionnels, les Français étaient de retour sur la Coupe du monde de biathlon, à Nove Mesto. Et encore une fois, ils ont brillé puisqu'ils étaient quatre dans le top 15. Toutefois, Martin Fourcade, leader du classement général, n'a terminé que sixième avec un neuf sur dix aux tirs pendant que ses deux principaux concurrents dans la course au Gros Globe de Cristal, Johannes Boe et Quentin Fillon-Maillet ont terminé respectivement premier et deuxième avec un sans faut derrière la carabine. A l'arrivée du sprint, Martin Fourcade avait toutefois une explication pour sa contre-performance.

«Il y a des jours comme ça, où ça ne veut pas»