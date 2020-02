Omnisport

Biathlon : La grande annonce de Martin Fourcade sur son avenir !

Publié le 26 février 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Questionné sur son avenir dans le biathlon, Martin Fourcade admet qu’il lui sera compliqué de prendre une décision.

À 31 ans, Martin Fourcade reste en course pour remporter la Coupe du monde de biathlon, après avoir glané deux médailles d’or lors des Mondiaux. La star de la discipline devra toutefois se méfier de Johannes Boe et de Quentin Fillon-Maillet afin de soulever le gros globe de cristal. Les questions sont également nombreuses sur la suite de la carrière du Français. Dans des déclarations relayées par le Midi Libre , Fourcade explique qu’il tentera de repousser la date butoir au maximum.

«J’ai envie de décaler au maximum cette décision qui va être dure à prendre»