Transferts : «Aucune faiblesse», l’OM a recruté du très lourd

Parmi les 12 recrues arrivées à l’OM, on retrouve notamment deux gardiens. Le club phocéen a décidé de repartir de zéro à ce poste avec le recrutement de Jeffrey de Lange mais surtout Geronimo Rulli. Arrivé de l’Ajax Amsterdam, l’Argentin impressionne tout le monde depuis le début de la saison.

Pau Lopez n’étant plus en odeur de sainteté, l’OM a décidé de confier le poste de gardien numéro 1 à Geronimo Rulli. Arrivé de l’Ajax Amsterdam, l’ancien de Montpellier a fait son grand retour en Ligue 1. Décisif, l’Argentin brille dans ses cages, comme ça a encore été le cas ce dimanche face à l’AS Monaco. Le recrutement de Rulli est une véritable réussite.

« Fiable et décisif dans les moments importants »

Pour La Provence, Alain Casanova a dit tout le bien qu’il pensait de Geronimo Rulli, validant ainsi le recrutement de l’Argentin à l’OM. Il a confié : « Contre Monaco, il a été comme il est depuis le début de ls saison, c’est-à-dire fiable et décisif dans les moments importants. C’est un gardien complet, qui est désormais plus mature que lors de son passage à Montpellier. Je le suivais quand il était en Espagne et j’ai l’impression qu’il est sur sa lignée de sa saison à l’Ajax ».

« L’un des meilleurs gardiens du championnat »

« A la différence des autres gardiens argentins, et notamment de Dibu Martinez, il est calme, stable et posé. Il lit vraiment bien le jeu, il est présent dans le dos de sa défense et il est toujours proactif. Il n’a aucune faiblesse. Mentalement, il dégage de la maturité et de l’assurance. Ce qui m’impressionne chez lui, c’est sa faculté à rester concentré pendant toute la durée du match. Il n’a pas de temps faibles. Sa régularité est aussi une force. Il s’impose comme l’un des meilleurs gardiens du championnat », a-t-il ajouté concernant Geronimo RullI.