Transferts : Un fan du PSG bientôt à l’OM ? L’annonce surprise !

Thomas Bourseau

A l’OM, on semble être féru du profil de Sacha Boey (24 ans). Les dirigeants de l’Olympique de Marseille aimeraient ajouter un complément au poste de latéral droit et se pencheraient sur l’option d’un prêt du joueur du Bayern Munich. Toutefois son agent a jeté un coup de froid sur l’avenir du joueur français dans le viseur de Pablo Longoria et de Medhi Benatia.

Le PSG est dans le cœur de beaucoup de joueurs professionnels ayant grandi en région parisienne. Samedi dernier, au Parc des princes, Jérémy Ménez (natif de Longjumeau) partageait son attachement de longue date envers le Paris Saint-Germain. Sacha Boey (24 ans) se trouve dans le même état d’esprit que l’ancien attaquant du club de la capitale. Le latéral droit du Bayern Munich n’a jamais caché son admiration et son amour pour le champion de France.

«Quand tu viens de Paris, t’es obligé de supporter le PSG !»

Au média Carré, la recrue hivernale du Bayern Munich tenait le discours suivant il y a quelques mois au sujet du PSG. « Quand tu viens de Paris, t’es obligé de supporter le PSG ! Depuis tout petit Pastore et tout ça me faisait kiffer. ».

Cependant, cette déclaration ne pousserait pas le comité directeur de l’OM à fermer le dossier et à étudier d’autres pistes afin de renforcer le couloir droit de la défense de l’effectif de Roberto De Zerbi.

«Sacha Boey est très heureux au Bayern»

L’Équipe a fait part d’un intérêt de l’OM pour Sacha Boey ces dernières heures. D’autant plus que le Bayern Munich pourrait être enclin au fait de le laisser filer sous la forme d’un prêt, comptant cependant sur le défenseur français à l’avenir. Son agent Bembi Vungbote a été interrogé par le journaliste Fabrizio Romano au sujet des rumeurs entourant l’avenir de son client. « Sacha Boey est très heureux au Bayern ». Un message très clair.