Omnisport

Biathlon : Le vibrant hommage de Tony Parker pour Martin Fourcade !

Publié le 15 mars 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Le monde du sport français a rendu hommage à Martin FOurcade après sa dernière course, à l'image de Tony Parker, ancienne star des San Antonio Spurs.

Martin Fourcade a donc tiré sa révérence samedi après la poursuite de Kontiolahti (Finalande), remportée par le Français. Le biathlète de 31 ans sort par la grande porte, et tout le monde se souviendra de sa carrière couronnée de succès. Entre ses cinq titres olympiques , et ses 13 médailles d'or mondiales ou 33 globes de cristal, le Tricolore laisse une trace indélébile dans le biathlon. Des années (2007-2020) couronnées de succès pour Fourcade, et ce dernier peut compter sur l'hommage de Tony Parker.

« Félicitations et immense respect pour ta carrière Martin Fourcade ! »

Via son compte Twitter , Tony Parker ex-meneur des San Antonio Spurs et propriétaire de l’ASVEL Lyon-Villeurbanne, tient à féliciter Martin Fourcade pour l’ensemble de sa carrière. « Félicitations et immense respect pour ta carrière Martin Fourcade ! Merci pour tout ce que tu as apporté au sport, un vrai champion », écrit-il sur les réseaux sociaux.