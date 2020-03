Boxe : Le père de Tyson Fury craque totalement et menace le patron de l'UFC !

Omnisport

Alors que Dana White s'était montré dubitatif au sujet d'une arrivée de Tyson Fury en MMA, le père du Gyspsy Kig a violemment répondu au patron de l'UFC.

Tyson Fury ne ferme aucune porte pour son avenir. Après une expérience dans le catch, le champion WBC des poids lourds a récemment avoué qu'il pourrait faire son grand retour à la WWE, voire s'essayer au MMA. Une possible reconversion qui étonne Dana White, président de l'UFC, estimant il y a quelques mois que Tyson Fury n'avait aucune chance dans sa compagnie : « Si Tyson Fury veut se battre, j’ai une tonne de gars qui adoreraient se battre avec lui. Je ne sais pas pourquoi. C’est un combattant incroyable. Il a travaillé dur toute sa vie pour devenir l’un des quatre meilleurs poids lourds du monde en boxe. Pourquoi vouloir venir ici pour se faire écraser ? ». Une sortie qui n'a pas plu à John Fury, père du boxeur britannique, qui n'a pas hésité à menacer Dana White dans un entretien accordé à un média spécialisé.

« Qu’est-ce qu’il y connait à propos de défoncer quelqu’un? Tyson vient d’une famille de bagarreurs. Je pourrais probablement défoncer moi-même Dana White avec un seul coup de poing. Comment peut-il parler de mon fils comme ça? Vous ne pouvez pas dire de telles choses connaissant les capacités et le cœur de Tyson. Il le sait, il a dit quelque chose de stupide. (…) Laissez-le me parler comme ça et je me battrai avec lui. Organisez-ça ce soir. Il ne dira plus ce genre de choses. Je suis l’homme de 54 ans le plus fort au monde et je peux le prouver n’importe où, n’importe quand, pour de l’argent ou même gratuitement », a lâché John Fury, dans des propos rapportés par RMC .

Mystic John Fury tells @danawhite to keep his son’s name out his mouth. Mystic Fury Said he’s the toughest 54 year old man in the world and would smash Dana anytime anywhere for free or for money. Tremendous. pic.twitter.com/cJxE2narS4