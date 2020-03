Omnisport

Boxe : Le clan Fury se paye Joshua et jette un froid sur un combat entre les deux boxeurs !

Publié le 8 mars 2020 à 14h35 par Th.B.

Récemment nommé champion du monde des poids lourds WBC puisqu’il a battu Deontay Wilder le 22 février dernier à Las Vegas, Tyson Fury pourrait se mesurer à Anthony Joshua prochainement afin d’unifier toutes les ceintures de champion. Mais le co-promoteur de Fury ne croit pas à un combat avec Joshua.

« J’ai parlé avec Bob Arum (le promoteur de Fury, ndlr) et je lui ai dit que nous sommes prêts à conclure l'accord et à le signer dès décembre, sous réserve évidemment de la victoire d'AJ et de la victoire de Fury » . Voici le témoignage que livrait Eddie Hearn dernièrement. Le promoteur d’Anthony Joshua laissait entendre qu’un combat entre le champion du monde des poids lourds aux quatre ceintures et le nouveau détenteur du titre WBC Tyson Fury pourrait avoir lieu. Cependant, ce duel ne devrait pas se réaliser selon Bob Arum, co-promoteur du Gypsy King, qui pense que Kubrat Pulev sortira vainqueur de sa confrontation avec AJ en juin prochain au Tottenham Hotspur Stadium.

« Pulev va mettre Joshua KO alors pourquoi je parlerais à Eddie Hearn ? »