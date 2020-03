Omnisport

Boxe : Anthony Joshua se livre sur l’impact de sa défaite face à Andy Ruiz Jr !

Publié le 7 mars 2020 à 18h35 par Th.B.

Vaincu à la surprise générale par Andy Ruiz Jr en juin dernier, Anthony Joshua a dû se remettre en question pour vaincre ses démons et reprendre ses ceintures de champion du monde à l’Américano-mexicain.

Le 1er juin dernier, Anthony Joshua s’inclinait devant l’outsider Andy Ruiz Jr. Le champion du monde tombait et perdait ses quatre titres par la même occasion. Mais après de longs mois de remise en question et à niveau pour récupérer ses biens, Joshua a goûté de nouveau à la victoire en Arabie Saoudite le 7 décembre dernier en prenant le meilleur sur l’Américano-mexicain. De nouveau champion du monde en attendant de se mesurer à Tyson Fury ou Deontay Wilder pour devenir le champion incontesté, Anthony Joshua s’est ouvert sur son chemin pour revenir au top niveau après sa défaite face à Ruiz Jr.

« Avec le combat contre Ruiz, j’ai dû voir cela comme une tâche où perdre n’était pas une option »