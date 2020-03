Omnisport

Boxe : Quand la femme de Tyson Fury évoque… sa retraite !

Publié le 3 mars 2020 à 23h35 par Th.B.

Paris Fury aimerait que le nouveau champion du monde poids lourds WBC affronte Anthony Joshua avant de prendre sa retraite.

Le 22 février dernier à Las Vegas, Tyson Fury surclassait Deontay Wilder et raflait la ceinture WBC des poids lourds. En ce sens, si le Gypsy King prenait le meilleur sur Anthony Joshua désormais, il deviendrait le champion du monde des poids lourds incontesté. Cependant, une troisième confrontation avec Deontay Wilder va avoir lieu cet été, et Fury pourrait donc perdre sa ceinture de champion. Femme du Britannique, Paris Fury lui a demandé de vite se mesurer à Anthony Joshua pour le battre et prendre sa retraite.

« J’aimerais qu’il batte Anthony Joshua et qu’il arrête après »