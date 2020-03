Omnisport

Boxe : L’annonce fracassante du clan Fury sur un troisième combat face à Wilder !

Publié le 1 mars 2020 à 19h35 par B.C.

Quelques jours après l’éclatante victoire de Tyson Fury sur Deontay Wilder, Bob Arum, promoteur américain du Gypsy King, a confirmé que l’Américain avait activé la clause de revanche pour un troisième combat.

Après un premier combat qui avait débouché sur un résultat nul, Tyson Fury et Deontay Wilder se sont retrouvés le week-end à Las Vegas pour une nouvelle confrontation. Et celle-ci a tourné en faveur du Gypsy King , qui n’a fait qu’une bouchée de l’Américain. Deontay Wilder a donc perdu son invincibilité ainsi que son titre WBC des poids lourds au profit de Tyson Fury, mais The Bronze Bomber ne veut pas en rester là. Dans une vidéo publiée sur Twitter ce samedi, Deontay Wilder a annoncé que « la guerre venait de commencer », laissant ainsi entendre qu’il demanderait un nouveau combat face à l’Anglais. Interrogé par Ringside Reporter , Bob Arum, promoteur américain de Tyson Fury, a confirmé que Deontay Wilder avait activé la clause pour l'organisation d'une troisième manche.

« Cela se passera cet été, avant les Jeux olympiques »