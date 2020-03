Omnisport

Boxe : L'annonce troublante de Tyson Fury sur son avenir

Publié le 5 mars 2020 à 14h35 par B.C. mis à jour le 5 mars 2020 à 14h37

Alors que Tyson Fury doit encore combattre à deux reprises pour respecter ses engagements, le Gypsy King semble encore indécis concernant la suite de sa carrière.

Vainqueur de Deontay Wilder le 22 février dernier à Las Vegas, Tyson Fury a remporté la ceinture WBC des poids lourds. Les deux hommes devraient désormais se retrouver une troisième fois cet été. En cas de victoire, Tyson Fury pourrait ensuite se mesurer à Anthony Joshua pour un combat d'unification. Les deux prochaines confrontations du Gypsy King pourraient donc être dantesques, mais elles pourraient surtout être ses dernières comme il l'a insinué sur ITV .

« Il me reste encore deux combats, puis nous allons vraiment réfléchir »