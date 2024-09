OM/PSG : «C'est mignon», l'annonce qui va faire bondir les Marseillais

Arnaud De Kanel

Depuis l'arrivée du Qatar, le PSG et l'OM ne boxent plus dans la même catégorie. L'écart sportif est conséquent entre les deux clubs et la rivalité disparait logiquement au fil des saisons. Mamadou Sakho trouve même que le Classico est devenu «mignon».

La signature d'Adrien Rabiot à l'OM remet en question la rivalité entre le club phocéen et son rival parisien. Fut un temps, les Classico étaient très disputés. Ce n'est plus franchement le cas, notamment à cause de la force du PSG qui a dépassé l'OM sportivement. Pour Mamadou Sakho, le match entre les deux rivaux a perdu en intérêt.

«J'ai l'impression que le match est joué différemment»

« Cette rivalité, je la sens de moins en moins. À notre époque, un PSG-Marseille, c'était un PSG-Marseille. Maintenant, j'ai l'impression que le match est joué différemment », a déclaré Mamadou Sakho dans l'émission J-1 sur Canal+ Sport Afrique, avant de poursuivre.

«Aujourd'hui, le Classico il est mignon»

« Avant, il y avait de la tension avant le match, du piment. Aujourd'hui, le Classico il est mignon », a ajouté Mamadou Sakho. Une annonce qui ne va pas plaire aux Marseillais qui auront soif de revanche lors du prochain Classico qui s'annonce électrique et qui pourrait bien redonner de l'intérêt à la rivalité entre les deux clubs.