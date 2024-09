L’OM a fait une erreur, l’entraîneur déballe tout !

Thomas Bourseau

Certes, le PSG et l’OM se rendent coup pour coup en ce début de saison et restent ensemble au classement de Ligue 1. Néanmoins, il ne faut pas se tromper, penser au titre de champion de France n’est absolument pas à l’ordre du jour selon l’entraîneur du club marseillais Roberto De Zerbi.

Avant la réception du Stade Rennais au Parc des princes vendredi soir, le PSG et l’OM étaient à égalité parfaite au classement de Ligue 1 aux côtés de l’AS Monaco. 13 points en 5 journées de championnats grâce à 4 victoires et un match nul. De quoi permettre à certains observateurs et supporters de l’Olympique de Marseille de s’enflammer. Quentin Merlin a récemment défié le Paris Saint-Germain en conférence de presse.

«Je pense que ce n'était pas sérieux de penser à la lutte pour le championnat»

L’OM peut-il jouer le titre de champion de France avec le PSG ? C’est bien trop prématuré aux yeux de Roberto De Zerbi. En conférence de presse, le coach de l’Olympique de Marseille a calmé tout le monde vendredi. « Je pense qu'on a le droit de rêver ou d'être ambitieux, c'est juste que les supporters le fassent, c'est juste aussi que les joueurs puissent rêver ou avoir de l'ambition. Après la différence entre être présomptueux et rêver, c'est qu'on peut rêver mais faire les choses toujours avec sérieux, sans faire un mètre de moins quand on court, sans faire une minute de moins à l'entraînement. Si on continue de faire les choses de la même façon, je pense qu'il n'y a pas de mal à rêver, ni à être ambitieux. Après le match contre Lyon, c'est vrai que je pense que ce n'était pas sérieux de penser à la lutte pour le championnat ».

«Déjà c'est trop tôt»

Dans des propos rapportés par Le Phocéen, Roberto De Zerbi a cependant loué le fait que son OM est « une équipe vraie » et « juste ». Il ne faut pour autant pas brûler les étapes. « Déjà c'est trop tôt, mais pas juste parce qu'on est au début de ce championnat, mais parce qu'on a de nouveaux joueurs, on est au début d'un nouveau parcours avec un nouvel entraîneur, une nouvelle façon de jouer également, une nouvelle vision. Donc voilà, après si la base est là pour pouvoir rêver pour que les choses soient plus concrètes, je n'aurais pas honte de parler de championnat, de parler de titres, etc. Mais au final, c'est le terrain qui nous dira sa vérité, puisque moi je peux dire toutes les choses du monde, mais au final, c'est le terrain qui parle ».