F1 : Verstappen dominé, le pire est à venir ?

S’il a retrouvé des couleurs à Singapour dimanche dernier en signant la deuxième place, Max Verstappen a très largement été dominé par son rival Lando Norris. Le pilote McLaren s’est offert une victoire de gala, et compte poursuivre sur cette lancée. Son ingénieur a d’ailleurs récemment révélé que l’écurie souhaitait faire encore plus mal à Red Bull à l’avenir.

Lando Norris poursuit sur son excellente lancée. Cette saison est véritablement celle de l’explosion au plus haut niveau pour le pilote britannique, qui continue de mettre la pression sur Max Verstappen au championnat. Dimanche dernier à Singapour, la star de McLaren a réalisé un week-end parfait, en obtenant la pole position, et n’ayant jamais été bousculé en course, finissant avec plus de 20 secondes d’avance sur son poursuivant.

« Nous avons essayé de faire des petits pas dans la voiture pour la rendre plus rapide »

Ingénieur de Lando Norris, Will Joseph s’est exprimé sur la performance du Britannique. « Je pense qu’il a fait un travail fantastique. Je pense que dès le premier tour ce week-end, nous avons été dans le rythme », a lâché ce dernier dans des propos relayés par Next-Gen Auto. Mais Joseph ne veut pas s’arrêter là, et veut continuer à optimiser les performances de son pilote : « Lando a montré à quel point il pouvait être rapide. Il a été très à l’aise dans la voiture dès le début et je pense que nous avons continué sur cette lancée. Nous avons essayé de faire des petits pas dans la voiture pour la rendre plus rapide ».

« Il est devenu clair que nous pouvions continuer à pousser et à creuser l’écart »

Will Joseph poursuit sur cet écart énorme avec Verstappen à Singapour : « Nous avons fait en sorte de terminer la course en bonne position. Je pense qu’il a été incroyable. Nous avons dit qu’il y avait deux façons de faire, et au début, il est devenu clair que nous pouvions continuer à pousser et à creuser l’écart. Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ne s’attendait à ce que l’écart soit aussi important. Nous avons passé la fenêtre de la voiture de sécurité, puis nous avons passé la fenêtre de l’arrêt complet aux stands. Le rythme était phénoménal ».