Il marque l'histoire de la F1 et se fait virer en pleine saison !

C'est officiel depuis jeudi, Daniel Ricciardo a été remplacé par Liam Lawson dans le de baquet de la Racing Bulls. Une décision qui prend effet immédiat et qui a poussé le pilote australien à prendre sa retraite. Il s'était donc bien offert un tour d'honneur à Singapour pour arracher le meilleur tour en course. L'occasion de revenir sur une carrière très aboutie durant laquelle il aura laissé une trace dans le monde de la F1.

C'était dans l'air depuis quelques semaines, c'est désormais officiel, Daniel Ricciardo a été invité à quitter son baquet chez Racing Bulls avec effet immédiat. L'impitoyable stratégie de Red Bull continue à faire des dégâts. La volonté de l'équipe autrichienne est de s'appuyer sur sa filière en lançant des jeunes pilotes afin de continuer à mettre la pression sur le baquet de Sergio Pérez. C'est donc Liam Lawson qui remplacera Daniel Ricciardo qui ambitionnait d'ailleurs de retrouver sa place aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull. C'est donc un échec pour le pilote australien qui a pris la décision de mettre un terme à sa carrière.

Ricciardo, c'est terminé

La fin d'une très belle carrière durant laquelle il aura marqué de nombreux pilotes et plus globalement tout le paddock par son naturel et son sourire inimitable. Mais résumé Daniel Ricciardo à sa joie de vivre serait évidemment très réducteur. On ne prend pas le départ de 257 Grands Prix sur 13 saisons différentes, juste avec un grand sourire. Lancé en 2011 chez HRT, l'Australien se distinguera dès 2012 avec Toro Rosso écurie avec laquelle il marquera ses premiers points et se mettra suffisamment en valeur pour décrocher un baquet chez Red Bull en 2014. Et pour sa première saison, il va réussir la performance de largement dominer son coéquipier, un certain Sebastian Vettel alors quadruple champion du monde en titre. Rien que ça. Troisième au classement final derrière les intouchables Mercedes de Lewis Hamilton et Nico Rosberg, Daniel Ricciardo remportera d'ailleurs ses trois premières victoires en F1 au Canada, en Hongrie et en Belgique. Au total, l'Australien décrochera 8 victoires dans sa carrière (7 avec Red Bull et 1 avec McLaren) auxquelles il faut ajoute 3 poles positions, 32 podiums et 17 meilleurs tours en course. Dont le dernier pour son ultime boucle en F1. C'était à Singapour dimanche, Daniel Ricciardo s'était accordé « un tour d'honneur » comme il l'a lui-même reconnu, pour décrocher le meilleur tour en course, privant notamment Lando Norris d'un point. Un ultime baroud d'honneur pour conclure une magnifique carrière.

«C'était plus difficile semaine après semaine»

D'ailleurs, dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, Daniel Ricciardo a justifié sa décision : « A un moment donné, cela viendra pour chacun d’entre nous. J’ai essayé de revenir chez Red Bull, ça n’a pas marché, alors je dois aussi me dire : "Ok, qu’est-ce que je fais d’autre ici et qu’est-ce que j’essaie d’accomplir ?" Je pense que lorsque vous vivez l’émotion d’une victoire, vous ne pouvez pas vous contenter de vous battre pour une place de 10e pendant trop longtemps. Il n’y a rien de tel que ce sentiment, et si ce n’est plus possible, et si cela devient un peu plus difficile, je pense que c’est la vérité. Cette année, j’ai pu vivre des moments peut-être extraordinaires, mais c’était plus difficile de le faire semaine après semaine. Peut-être est-ce dû au fait que j’ai 35 ans, peut-être est-ce dû au fait que la concurrence est de plus en plus forte, qui sait ? »