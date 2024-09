F1 : Surprise, Alonso lâche un gros indice sur son avenir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Du haut de ses 43 ans, Fernando Alonso est encore sous contrat avec Aston Martin jusqu'en 2026. Il aura alors 45 ans, et son avenir sera forcément incertain. Cependant, le double champion du monde a évoqué son après-carrière et laisse entendre qu'il pourrait bien rester au sein de l'écurie de Silverstone dans un autre rôle que celui de pilote.

Alors qu'Aston Martin traverse une saison sans relief en milieu de grille, en interne, la révolution se prépare avec notamment l'arrivée très remarquée d'Adrian Newey. Le génial ingénieur de Red Bull ne devrait toutefois pas avoir d'influence sur la monoplace de 2025, mais plutôt à partir de 2026, saison qui implique de nombreux changements sur le plan du règlement. D'ailleurs, Fernando Alonso est conscient que l'impact d'Adrien Newey ne sera pas immédiat.

F1 : Hamilton pique une colère, Mercedes fait son mea culpa https://t.co/3jycoKT3G5 pic.twitter.com/kgwXlO3bZH — le10sport (@le10sport) September 25, 2024

Alonso attend toujours son 3e titre

« J’aimerais dire oui, mais honnêtement, je ne le pense pas. Je ne pense pas que cela vaille vraiment la peine de dépenser trop d’argent pour la saison 2025, à moins que vous ne vous battiez pour le championnat. Je pense donc que le projet 2026 devrait être la première voiture sur laquelle il aura une influence. Newey sera certainement d’une grande aide pour 2026 pour se battre pour des victoires, et je pense qu’en 2027 nous nous battrons pour des championnats du monde », lâche le double champion du monde espagnol dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.

«Je serai dans l’équipe Aston Martin, d’une manière ou d’une autre»

Et forcément, cette situation pose question sur la capacité de Fernando Alonso à remporter un troisième titre mondial. Et pour cause, en cours de saison 2027, le pilote espagnol aura 47 ans. Et il reconnait que c'est encore flou tout en lâchant un indice sur son après-carrière : « Pas à pas, nous aurons tout ce qu’il faut pour remporter cette première victoire en course et, espérons-le, nous battre pour des championnats à l’avenir. Mais je suis conscient que cela prend du temps et je n’ai pas ce temps en quelque sorte. Après 2026, je piloterai en Formule 1 ou dans d’autres séries. Si je ne pilote pas en Formule 1, je serai dans l’équipe Aston Martin, d’une manière ou d’une autre. Je profiterai donc de cet avenir brillant, je l’espère ».