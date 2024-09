F1 : Ferrari met un coup de pression à Red Bull !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec 441 points au compteur, Ferrari n’est pas si loin de Red Bull au classement constructeur, ne comptant que 34 points de retard. S’il considère McLaren comme le favori, Carlos Sainz estime que la Scuderia peut piquer la deuxième place à l’écurie autrichienne, même s’il se méfie de ses évolutions à venir.

Le suspens bat son plein en Formule 1. Avec 331 points, Max Verstappen reste en tête au classement des pilotes, mais voit peu à peu Lando Norris réduire l’écart, lui qui compte 52 points de retard sur le triple champion du monde en titre. A côté de cela, c’est désormais McLaren qui mène le championnat constructeur, avec 41 longueurs d’avance sur Red Bull et 75 sur Ferrari, troisième.

F1 : Hamilton pique une colère, Mercedes fait son mea culpa https://t.co/3jycoKT3G5 pic.twitter.com/kgwXlO3bZH — le10sport (@le10sport) September 25, 2024

« Nous avons toujours Red Bull dans notre viseur »

Si, comme son coéquipier Charles Leclerc, il ne voit pas forcément la Scuderia en capacité de lutter pour le titre, Carlos Sainz estime en revanche que la deuxième place détenue par Red Bull est atteignable. « McLaren a définitivement l’avantage. Ils sont les favoris pour le titre. Nous avons toujours Red Bull dans notre viseur, et évidemment McLaren, s’ils commencent à se dégrader ou s’ils commencent à avoir des problèmes, nous devons rester dans le coup », a déclaré le pilote Ferrari, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

« Red Bull va revenir fort avec les évolutions »

Ce qui serait une belle revanche après les difficultés rencontrées par la Scuderia cette saison. « Je pense que cela montrerait une bonne résilience de la part de l’équipe. Après une partie difficile de l’année où nous avons perdu beaucoup de points et pataugé dans notre courbe de développement. Mais Red Bull va revenir fort avec les évolutions, à la fin de la saison, une fois qu’ils auront compris ce qui ne va pas. De plus, avec leur voiture, ce ne sera pas facile de les battre non plus », a ajouté Carlos Sainz.