F1 : Esteban Ocon tremble déjà devant son nouveau coéquipier

La saison prochaine, Esteban Ocon quittera Alpine pour s'engager avec Haas. Il fera équipe avec Oliver Bearman qui a montré de belles choses lorsqu'il a remplacé Kevin Magnussen à Bakou. Performant en Formule 2, le jeune britannique débarquera dans la peau d'un titulaire en F1 pour la première fois de sa carrière. Et le Français ne cache pas qu'il est impressionné.

C'est officiel depuis quelques semaines, Esteban Ocon quittera Alpine à l'issue de la saison afin de s'engager avec Haas où il formera un tout nouveau duo avec Oliver Bearman. Membre de la Ferrari Driver Academy, le jeune pilote britannique s'est notamment distingué lors de ses deux piges en F1. La première en Arabie Saoudite pour remplacer Carlos Sainz dans la Ferrari en début de saison, et la seconde à Bakou dans son futur baquet chez Haas afin de compenser la sanction de Kevin Magnussen. A chaque fois il a prouvé qu'il méritait sa place en F1 comme le souligne son futur coéquipier Esteban Ocon.

Ocon s'enflamme pour Bearman

« Ce qu’il a fait à Bakou était vraiment remarquable et je le savais. Je pense que tout le monde dans le paddock savait qu’il avait un talent remarquable et ce qu’il a fait était très impressionnant, être dans le rythme immédiatement sur une piste aussi technique. J’ai regardé son tour en F2 quand il avait la direction tordue et qu’il était en pole, et ça en dit long. Cela montre qu’il est immédiatement à l’aise quelle que soit la voiture qu’il pilote », assure le pilote français dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant d'en rajouter une couche.

«Tout le monde dans le paddock savait qu’il avait un talent remarquable»

« C’est formidable pour lui, pour l’équipe, pour moi-même, qu’il puisse vivre une bonne expérience avant d’entamer la saison complète l’année prochaine. Nous avons un peu discuté, mais nous avons été tellement occupés que malheureusement pas assez. Nous allons passer beaucoup de temps ensemble cet hiver et allons pouvoir rattraper notre retard, donc je n’ai pas peur de ce côté-là. C’est vraiment bien de le voir briller à Bakou et je suis contant pour lui et pour l’équipe [Haas] », ajoute Esteban Ocon.