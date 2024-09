F1 : Après Verstappen, cette légende pousse un coup de gueule

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ces derniers jours, Max Verstappen proteste contre la FIA qui l’a réprimandé pour un langage grossier. De ce fait, le Néerlandais se montre très peu loquace lors de ses apparitions face à la presse, et continue de le faire. Légende du rallye français, Sébastien Ogier a imité le triple champion du monde, dénonçant la rigueur des instances au passage.

Le week-end dernier à Singapour, Max Verstappen a été sanctionné. Pour avoir dit le mot « F*ck », le triple champion du monde a été sanctionné par la FIA, qui souhaite définitivement bannir le langage grossier du sport automobile. Mais cela n’a pas du tout plus à Verstappen, qui désormais, se contente de répondre très brièvement aux questions des journalistes.

« C’est super bête ce à quoi nous avons affaire »

« Je sais, bien sûr, qu’il est interdit d’insulter les gens. C’est assez simple, et personne ne veut vraiment le faire. C’est un peu trop tendre, et honnêtement, c’est idiot. C’est super bête ce à quoi nous avons affaire. C’est certain. Si vous ne pouvez pas être pleinement vous-même, il vaut mieux ne pas parler. En fin de compte, c’est ce que personne ne veut, car on devient alors un robot, et c’est maintenant la façon dont il faut procéder dans le sport », expliquait notamment le Néerlandais afin de justifier son comportement.

« Les dirigeants de la FIA nous ont dit de nous taire, alors c'est un peu triste »

Mais Max Verstappen n’est clairement pas le seul à avoir protesté contre cette rigueur de la FIA. C’est également le cas du champion français de rallye Sébastien Ogier. « Ce n'est pas une réaction fantastique de faire ce que je fais et il n'y a rien de personnel contre vous [l'intervieweur] et, pour les fans, j'en suis désolé, mais nous avons très peu d'outils à notre disposition. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler et, comme je l'ai dit, je suis désolé pour tous ceux qui méritent mieux que cela, mais les dirigeants de la FIA nous ont dit de nous taire, alors c'est un peu triste. Ce n'est pas seulement en rallye en ce moment, mais voyons ce que l'avenir nous réserve », a expliqué Ogier, relayé par Next-Gen Auto.