Il quitte le RC Lens et annonce un gros regret

Alexis Brunet

Une page de l’histoire du RC Lens s’est tournée cet été. Après sept ans chez les Sang et Or, Franck Haise a décidé de rejoindre l’OGC Nice. Un choix très compliqué pour le technicien français, qui était très attaché à Lens. Ce dernier regrette d’ailleurs de ne pas avoir pu dire adieu au public lensois.

Cet été encore, de nombreux entraîneurs ont changé de banc en Ligue 1. C’est notamment le cas de Franck Haise, qui, après quatre saisons à la tête de l’équipe première du RC Lens, a décidé de rejoindre l’OGC Nice.

Haise regrette de ne pas avoir dit au revoir au public lensois

AU cours d’une interview accordée à L’Équipe, Franck Haise est revenu sur son départ du RC Lens. L’entraîneur de l’OGC Nice a notamment fait part de son regret de ne pas avoir pu dire au revoir au public lensois. « La seule chose compliquée est de ne pas avoir pu dire au revoir au public. J'étais attaché à Lens. Quand on joue Montpellier, ce n'est pas certain que je parte. J'avais tout préparé pour l'avant-saison. Nous ne sommes qualifiés que pour un tour préliminaire (de Ligue Conférence). C'était très frustrant. D'où la lettre que j'ai adressée (aux supporters). Je pensais que j'allais rester. Les tout derniers jours, je me suis dit "Prends des vacances et regarde bien ce qu'il se passe.'' »

L’OGC Nice affronte le RC Lens ce samedi

Franck Haise n’a donc pas pu dire au revoir au public lensois, mais il va retrouver ce dernier ce samedi. En effet, à l’occasion de la sixième journée, l’OGC Nice se déplace sur la pelouse de Lens. Le technicien de 53 ans devrait recevoir un bel hommage de ses anciens supporters.