Ski

Biathlon : L'immense émotion de Martin Fourcade après sa dernière course !

Publié le 14 mars 2020 à 15h35 par A.M.

Vainqueur de la poursuite de Kontiolahti, Martin Fourcade a bouclé la boucle et quitte le biathlon sur une très belle note bien qu'il rate le Gros Globe de Cristal pour deux petits points face à Johannes Boe.

Comme attendu, le poursuite de Kontiolahti a offert un grand suspens et une magnifique course pour le Gros Globe de Cristal. Pour le remporter, Martin Fourcade devait s'imposer et Johannes Boe terminé en dehors du top 4. Et l'exploit était proche puisque le Français s'est imposé devant Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin tandis que Johannes Boe est parvenu à conserver la quatrième place synonyme de victoire au classement général, deux petits points devant Martin Fourcade qui met toutefois fin à sa carrière de la plus belle des manière, à savoir avec un succès et en partageant le podium avec deux compatriotes. Après la course, le quintuple Champion olympique a tenu à féliciter Johannes Boe et n'a pas caché son émotion après sa dernière course.

«Je suis extrêmement ému»