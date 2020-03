Ski

Biathlon : Martin Fourcade annonce la couleur pour la dernière course de sa carrière !

Publié le 14 mars 2020 à 10h35 par A.M.

Alors qu'il a annoncé qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la saison, Martin Fourcade s'apprête à s'élancer pour sa dernière course et compte bien tout faire pour récupérer le gros globe de cristal face à Johannes Boe.

Un dernier exploit avant de partir ? Quelques heures après l'annonce de sa retraite, Martin Fourcade s'apprête à prendre le départ de sa dernière course ce samedi avec un énorme enjeu : le gros globe de cristal. Pour cela, il faudra une énorme performance du Français qui s'élancera avec 20 secondes de retard sur Johannes Boe à l'occasion de la poursuite de Kontiolahti. Afin qu'il remporte le général, Martin Fourcade devra s'imposer en espérant que le Norvégien termine au-delà de la quatrième place. Un scénario difficile à imaginer tant Johannes Boe est impressionnant, mais le quintuple champion olympique assure qu'il n'aura rien à perdre bien qu'il ne se donne pas plus de 10% de chances.

«Je n'ai rien à perdre»