Boxe : Joshua a-t-il une chance face à Fury ? La réponse !

Publié le 24 mars 2020 à 15h35 par A.C.

Paul Malignaggi, ancien champion du monde désormais consultant pour la télévision, a livré son pronostic concernant le possible combat à venir entre Tyson Fury et Anthony Joshua.

Avec le possible report du combat face à Kubrat Pulev, qui doit se tenir le 20 juin prochain au Tottenham Hotspur Stadium de Londres, l’entourage d’Anthony Joshua a lâché une véritable bombe. Son promoteur Eddie Hearn a en effet annoncé que le Britannique pourrait affronter Tyson Fury, champion du monde WBC des poids lourds depuis sa victoire sur Deontay Wilder. « Le combat Joshua-Fury commence peut-être à avoir la priorité sur le combat contre Pulev, surtout si celui-ci a lieu au-delà de l'été » a expliqué le promoteur de Joshua. « Il y a tellement de choses qui peuvent arriver en ce moment ».

« Fury est le meilleur poids lourd au monde, donc oui, il battrait surement Joshua »