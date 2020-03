Omnisport

Boxe : Joshua, Wilder… Cette grande annonce du clan Tyson Fury !

Publié le 22 mars 2020 à 13h35 par Th.B.

Alors qu’un départ à la retraite de Tyson Fury est régulièrement évoqué par les médias, le bras droit du co-promoteur du Britannique a assuré que même s’il raccrochait les gants, ce ne serait pas un adieu définitif au noble art. Et des combats contre Deontay Wilder et Anthony Joshua pourraient toujours avoir lieu.

« J’aimerais qu’il batte Anthony Joshua et qu’il arrête après. Il est sur le ring avec des boxeurs suprêmes et c’est un sport dangereux. Nous connaissons tous les deux les risques. Je sais qu’un coup peut tout changer ». Voici le témoignage sincère que livrait Paris Fury dernièrement. La femme du nouveau détenteur de la ceinture WBC chez les poids lourds évoquait alors une éventuelle retraite à moyen terme de Tyson Fury. Un point qui revient souvent dans la presse ces derniers temps. Mais quand bien même Fury venait à prendre sa retraite, le boxeur britannique pourrait faire son grand retour à un moment donné comme Manny Pacquiao l’a fait avant lui.

« J’ai vu des gens qui pensaient qu’il était temps de se retirer et revenir par la suite »