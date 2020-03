Omnisport

Boxe : Nouveau rebondissement pour Anthony Joshua !

Publié le 20 mars 2020 à 21h35 par A.C.

Le combat entre Anthony Joshua et Kubrat Pulev qui devrait être reporté... pourrait finalement ne pas l’être.

On ne sait plus qui écouter. Lors d’un entretien accordé à la télévision bulgare, Kubrat Pulev a annoncé que le combat face à Anthony Joshua, programmé pour le 20 juin prochain au Tottenham Hotspur Stadium, sera reporté. « C’est impossible que ce combat ait lieu le 20 juin, bien que je sois prêt » a déclaré le boxeur bulgare au micro de la BTV . « Le match devrait avoir plutôt lieu quelques mois plus tard, peut-être vers la fin de l'année ».

Le combat entre Joshua et Pulev finalement... pas reporté ?