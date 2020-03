Omnisport

Omnisport : Coronavirus, report… La grande annonce du CIO sur les JO de Tokyo !

Publié le 17 mars 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Le Comité international olympique vient de publier un communiqué de presse ce mardi concernant la tenue des Jeux Olympiques de Tokyo, menacés par le coronavirus.

Le menace du coronavirus plane également sur les Jeux Olympiques de Tokyo. L’olympiade nippone pourrait être menacée, mais l’organisation de l’événement se montrait récemment rassurante concernant une possible annulation: « Je ne pense pas que les JO puissent être annulés. S'il le fallait, nous envisagerions plutôt un report ». Au tour du CIO (Comité international olympique) de faire un point sur les JO de Tokyo.

« Le CIO reste pleinement engagé vis-à-vis des JO 2020 et il n’est pas nécessaire de prendre de décisions radicales »

« Le CIO reste pleinement engagé vis-à-vis des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et, à un peu plus de quatre mois de l’ouverture de ces Jeux, il n’est pas nécessaire de prendre de décisions radicales et toute spéculation à ce stade serait contre-productive (…) Le CIO encourage tous les athlètes à continuer de se préparer pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 du mieux qu’ils peuvent. Nous continuerons à soutenir les athlètes en les consultant (…) Le CIO est confiant que les nombreuses mesures prises par les autorités dans le monde entier aideront à contenir la situation quant au virus du Covid-19 », écrit le CIO via un communiqué de presse ce mardi.