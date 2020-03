Boxe : Wilder se fait troller par une légende de la WWE !

Omnisport

Triple H, véritable icône de la WWE, a glissé un petit tacle à Deontay Wilder.

Le 22 février dernier, nous avons assisté à la victoire éclatante de Tyson Fury sur Deontay Wilder. Une victoire si éclatante, que certains se sont posés des questions au sujet de l’Américain. Fury a certes eu le talent et la technique pour annihiler la puissance de son adversaire, mais l’Américain a semblé éteint lors de ce combat. La réponse est rapidement tombée, puisque Wilder a expliqué avoir fait une erreur en entrant sur le ring avec son costume, qui pesait plus de 20kg.

Cette sortie a été prise pour une excuse facile de la part du Bronze Bomber . Une excuse qui d’ailleurs fait encore rire Triple H qui, plusieurs semaines après ce combat, a retweeté une vidéo d’ ESPN le montrant monter sur un ring avec costume semblable à celui de Deontay Wilder. « Juste pour info... Ce costume était super lourd. Plus de 20kg ! Ça m’a coupé les jambes et c’est la seule raison pour laquelle Daniel (Bryan, ndlr) m’a battu !!! » a-t-il écrit, via son compte Twitter.

Just as an FYI That entrance costume was super heavy ....Like 45 lbs .....My legs were shot...Only reason Daniel beat me !!!!!! https://t.co/iyYdTLw50t