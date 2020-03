Omnisport

Omnisport : Cette sortie forte sur les Jeux Olympiques de Tokyo !

Publié le 23 mars 2020 à 19h35 par J.-G.D. mis à jour le 23 mars 2020 à 19h37

Président du comité olympique et sportif français, Denis Masseglia donne son avis sur un possible report des Jeux Olympiques de Tokyo.

Alors que les athlètes du monde entier attendent les Jeux Olympiques de Tokyo de pied ferme, l'événement (24 juillet au 9 aout) est menacé par la coronavirus. Le Comité international olympique et l'organisation pourraient ainsi annoncer le report de la compétition d'ici quelques heures ou jours. Invité sur les antennes de BFM TV ce lundi, Denis Masseglia, président du comité olympique et sportif français, estime que les JO doivent être reportés

« Le report est inévitable »