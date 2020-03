Omnisport

Omnisport : Cette sortie fracassante sur les Jeux Olympiques de Tokyo !

Publié le 22 mars 2020 à 15h35 par J.-G.D.

Des sources proches de l’organisation des JO de Tokyo, prévus cet été, font passer un message fort sur l'éventuel report de la compétition.

Événement incontournable pour de nombreux athlètes du monde entier, les Jeux Olympiques restent la grande fête du sport. Pourtant, les JO de Tokyo (24 juillet au 9 août) sont menacés par la crise du coronavirus. Les questions d'une annulation ou d'un report sont nombreuses depuis plusieurs semaines, alors que le CIO (Comité olympique international) joue la montre. Sollicitées par Reuters ce dimanche, des sources expliquent que l'organisation imagine un scénario bien précis.

« On nous a demandé de faire une simulation, en cas de report »