Biathlon : Cette sortie forte sur la retraite de Martin Fourcade !

Publié le 3 avril 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Vincent Vittoz, entraîneur de l’équipe de France masculine de biathlon, espérait voir Martin Foucade continuer deux ans de plus.

Les amoureux de biathlon n’assisteront plus aux performances de Martin Fourcade. Le Français a récemment annoncé sa retraite, après une carrière couronnée de succès, avec notamment cinq titres olympiques. Le biathlète de 31 ans a donc décidé de raccrocher, et lors d'une interview au Dauphiné Libéré ce vendredi, Vincent Vittoz, en charge de l'équipe de France masculine, fait une grande annonce sur Fourcade.

« Nous pouvions espérer qu'il poursuive encore deux ans »