Biathlon : Martin Fourcade en rajoute une couche sur sa retraite !

Publié le 28 mars 2020 à 15h35 par A.M.

Malgré une très belle saison, Martin Fourcade a décidé de mettre un terme à sa carrière du haut de ses 31 ans. Un choix qu'il a de nouveau justifier.

Quintuple Champion olympique et sept fois vainqueur du Gros Globe de Cristal, Martin Fourcade a mis un terme à une carrière qui a fait de lui une légende du biathlon. Et comme un symbole, le Français a pris sa retraite au terme d'une très belle saison qu'il la vu remporter deux titres mondiaux et deux petits globes de cristal (sprint et individuel), mais également échouer à deux petits points de Johannes Boe au classement général de la Coupe du monde, soit le plus petit écart de l'histoire. Martin Fourcade s'arrête donc au sommet. Un choix qu'il a une nouvelle fois justifié.

«Je sens que ce n’est plus sur la piste que je serai le plus pertinent»