Omnisport

Boxe : Le clan Fury en dit plus sur le combat contre Joshua !

Publié le 27 mars 2020 à 21h35 par B.C.

En raison de l'épidémie de coronavirus, il faudra attendre plusieurs mois avant de voir Tyson Fury affronter Anthony Joshua comme l'a expliqué le promoteur du Britannique.

L'épidémie de coronavirus n'épargne pas les nombreux événements sportifs programmés ces prochains mois. Alors que Tyson Fury devait retrouver Deontay Wilder cet été pour leur troisième affrontement, Bob Arum, patron de Top Rank, a confirmé que le choc se déroulera finalement à la fin de l'année. Selon les informations de The Athletic , il faudra attendre le 3 octobre pour revoir Tyson Fury et Deontay Wilder sur un même ring. Une reprogrammation qui va également impacter le choc tant attendu entre le Gypsy King et Anthony Joshua comme l'a expliqué Frank Warren qui, avec Top Rank, est le promoteur du champion des poids lourds de la WBC.

Pas de Fury-Joshua avant février 2021