Boxe : La nouvelle date du choc entre Fury et Wilder déjà connue ?

Publié le 26 mars 2020 à 9h35 par B.C.

En raison de l'épidémie de coronavirus, Tyson Fury ne défendra pas sa ceinture WBC le 18 juillet prochain contre Deontay Wilder. Néanmoins, la date de leur affrontement serait déjà connue.

Après la victoire éclatante de Tyson Fury sur Deontay Wilder le 22 février dernier, les deux hommes devraient se retrouver une troisième fois sur le ring dans les prochains mois. Bob Arum, promoteur américain de Tyson Fury, a récemment confirmé que Deontay Wilder avait activé la clause pour l'organisation d'un nouveau combat. Reste désormais à savoir quand. Dernièrement, la date du 18 juillet était évoquée, mais l'épidémie du coronavirus a repoussé la plupart des grands rendez-vous sportifs de l'été, et le choc entre Fury et Wilder ne va pas déroger à la règle.

Il faudra attendre le 3 octobre pour Fury/Wilder III