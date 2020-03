Omnisport

Boxe : Anthony Joshua part en quarantaine !

Publié le 26 mars 2020 à 22h35 par A.C.

Après que le Prince Charles a été contrôlé positif au coronavirus, Anthony Joshua a choisi de se mettre lui-même en quarantaine.

Tout est chamboulé. Avec la crise sanitaire actuelle, les grands rendez-vous de boxe ont été remis en cause. Ainsi, Anthony Joshua doit combattre Kubrat Pulev le 20 juin prochain pour les titres WBA, WBO et IBF, mais tout porte à croire que cette rencontre sera repoussée à une date ultérieure. Rien n’a encore été officialisé et, alors que certains avançaient la date du 25 juillet, Pulev a récemment annoncé être prêt à faire ce combat à huis clos.

Des craintes après avoir rencontré le Prince Charles ?