Biathlon : Coronavirus, Jeux Olympiques... Martin Fourcade valide le report des JO de Tokyo !

Publié le 28 mars 2020 à 9h35 par A.M. mis à jour le 28 mars 2020 à 9h38

Face à la pandémie de Covid-19 qui frappe le monde depuis plusieurs semaines, le CIO a décidé de reporter d'un an les Jeux Olympiques de Tokyo. Une bonne décision pour Martin Fourcade.

Tout jeune retraité du biathlon, Martin Fourcade garde un œil sur le monde du sport. Et comme tout le monde, le Français n'a pas échappé à la nouvelle annonçant le report des Jeux Olympiques qui devaient se dérouler à Tokyo cet été. Face à l'importance prise par la pandémie de Covid-19 et le confinement imposé un peu partout dans le monde pour endiguer sa propagation, le CIO a effectivement opté pour un report des JO qui auront finalement lieu dans un an. Un choix validé par Martin Fourcade.

«La décision est vraiment la bonne»