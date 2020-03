Omnisport

Boxe : Joshua n’a aucune chance face à Fury...

Publié le 31 mars 2020 à 15h35 par A.C.

Amir Khan, ancien champion du monde WBA et IBF des super-légers, s’est exprimé au sujet d’un combat entre Anthony Joshua et Tyson Fury.

Alors qu’on attendait un combat entre Kubrat Pulev et Anthony Joshua, l’entourage de ce dernier a lâché une bombe. Eddie Hearn a en effet confié qu’un combat face à Tyson Fury pourrait se préciser au cours des prochains mois. « Pour le moment, notre plan est de combattre (Kubrat) Pulev en juin ou juillet et après nous mesurer à (Tyson) Fury ou quiconque disposera de la ceinture WBC à ce moment » a déclaré le promoteur de Joshua. « Si le combat contre Pulev ne peut pas avoir lieu, nous pourrions voir le combat contre Fury avoir lieu plus tard cette année ».

« Joshua ? Une victoire facile pour Fury »