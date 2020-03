Omnisport

Omnisport : La date des Jeux Olympiques de Tokyo enfin connue ?

Publié le 29 mars 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Officiellement reportés, les Jeux Olympiques de Tokyo devraient ainsi commencer l’été prochain, et plus précisément le 23 juillet 2021.

C’est officiel depuis mardi : les Jeux Olympiques de Tokyo sont reportés. « Dans les circonstances actuelles et sur la base des informations fournies par l'OMS aujourd'hui, le président du CIO et le Premier ministre du Japon ont conclu que les Jeux de la XXXIIe Olympiade à Tokyo doivent être reprogrammés au-delà de 2020 mais au plus tard à l'été 2021 », écrivait le CIO sur la reprogrammation des JO. Et les nombreux athlètes du monde entier devraient se donner rendez-vous dans plus d'un an.

Les JO débuteraient le 23 juillet 2021