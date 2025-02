Transfert à l’OM : Une signature bouclée au bar

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant d’évoluer notamment au PSG, Alain Roche portait le maillot de l’AJ Auxerre. C’est en 1990 que celui qui jouait défenseur central s’était engagé avec le club coaché par le légendaire Guy Roux. Ce dernier en a d’ailleurs dit plus sur les coulisses de ce transfert et comment l’arrivée de Roche en provenance de l’OM s’était bouclée.

Samedi soir, l’AJ Auxerre accueille l’OM. Une rencontre qui devrait être particulière pour Alain Roche. Alors qu’on le connait comme ancien joueur du PSG, il a également porté le maillot du club phocéen et de l’AJA. C’est d’ailleurs en 1990 que Roche quitte Marseille pour rejoindre Guy Roux à Auxerre.

« Je suis allé au bar de l’hôtel »

D’ailleurs, pour L’Yonne Républicaine, Guy Roux a dévoilé comment le transfert d’Alain Roche s’était négocié en marge de celui de Basile Boli vers l’OM. Le légendaire entraîneur de l’AJ Auxerre a ainsi raconté : « Je ne participais jamais aux négociations donc quand ils ont commencé à négocier, je suis allé au bar de l’hôtel. Il y avait un jeune dont le visage me disait quelque chose, c’était Alain Roche ».

« Comme par hasard Roche, dont l’OM ne voulait plus, était là »

« Basile partait et j’avais besoin d’un défenseur central et comme par hasard Roche, dont l’OM ne voulait plus, était là. On a discuté. Je lui ai dit qu’on allait lui faire passer une visite médicale et selon le résultat, on voulait le signer », a poursuivi Guy Roux.