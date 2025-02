Transfert au Real Madrid : La réponse cash d'Haaland !

Le Real Madrid a mis la main sur Kylian Mbappé l'été dernier et s'est bâti une équipe de jeunes stars avec Jude Bellingham, Rodrygo Goes et Vinicius Jr notamment. Le prochain Galactique sera Erling Braut Haaland ? Le principal intéressé a été interrogé sur cette éventualité à Madrid mercredi soir, sa réponse est éloquente.

Samedi dernier, Erling Braut Haaland inquiétait Pep Guardiola. Touché au genou, il resta au sol avant d'être immédiatement remplacé à quatre jours du choc contre le Real Madrid au Santiago Bernabeu. Pendant ce 1/16ème de finale retour perdu face à la Casa Blanca (3-1), le serial buteur des Skyblues est resté sur le banc pour l'intégralité de la rencontre.

We remain as one, sometimes you have to experience this in life and learn from it, you can't always win. We’ll rise again together 🩵 pic.twitter.com/EmLkyjviJQ