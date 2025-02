PSG : Un divorce réglé en un instant ?

Thomas Bourseau

Entre le PSG et Randal Kolo Muani, le divorce pourrait être rapidement prononcé. La Juventus qui l'a accueilli en prêt cet hiver et déjà bien emballée par l'idée de le conserver l'été prochain. Il ne suffirait que de quelques échanges entre les dirigeants des deux clubs selon Cristiano Giuntoli, directeur sportif de la Juve.

Randal Kolo Muani a petit à petit été relégué au second plan pendant la première partie de saison au PSG. L'international français ne figurait pas dans les bonnes grâce de Luis Enrique qui ne l'avait plus lancé depuis le 6 décembre dernier jusqu'à son départ en prêt sans option d'achat à la Juventus officialisé le 23 janvier et qui prendra fin le 30 juin prochain.

«L'avenir de Kolo Muani ? Il n'y a pas eu de contacts avec le PSG récemment»

Quand bien même Randal Kolo Muani n'a pas été décisif lors de ses trois dernières sorties avec la Juventus et notamment au cours de l'élimination en 1/16èmes de finale de la Ligue des champions, l'attaquant français a la cote dans le Piémont. Au point où le directeur sportif de la Juve compte bien continuer de miser sur lui outre la fin de son prêt. « Nous sommes sur la bonne voie, nous limitons beaucoup de dépenses et nous nous développons d'un point de vue technique grâce à de nombreux jeunes joueurs. Nous sommes en train d'équilibrer la compétitivité et la durabilité. L'avenir de Kolo Muani ? Il n'y a pas eu de contacts avec le PSG récemment ».

«Le garçon a un grand désir de rester avec nous et nous voulons le garder»

Randal Kolo Muani veut rester à la Juventus. C'est en effet ce que Cristiano Giuntoli a affirmé sur les antennes de Sky Sport. « Mais il y a d'excellentes relations entre nos deux clubs, le garçon a un grand désir de rester avec nous et nous voulons le garder, donc nous sommes très confiants pour l'avenir ». Le PSG pourrait donc régler son divorce avec Randal Kolo Muani en un coup de fil avec la Vieille Dame.