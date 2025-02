PSG : «A 100 %», un transfert à 75M€ se précise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Journaliste italien, Fabrizio Romano a confirmé que Victor Osimhen était prêt à rejoindre le PSG lors du dernier mercato estival. Peu convaincu par son profil, Luis Enrique aurait refusé son profil. Mais cédé à Galatasaray jusqu’à la fin de la saison, l’international nigérian pourrait redevenir une cible privilégiée pour de nombreuses équipes. Le projet sportif ne semble pas être un critère important pour le joueur.

Victor Osimhen aurait pu porter le maillot du PSG cette saison, avec son ancien coéquipier au Napoli Kvicha Kvaratskhelia, si Luis Enrique n’avait pas exprimé des réserves sur son profil. Comme indiqué par Fabrizio Romano, l’attaquant nigérien était pourtant assez emballé à l’idée de porter le maillot parisien. Nouvelle tentative l’été prochain ? Ce n’est pas impossible selon le journaliste italien.

Une clause libératoire à lever

« Osimhen a une clause de 70-75 millions d'euros, incluse dans la prolongation de contrat stipulée avant le prêt à Galatasaray. Le sentiment est qu'il va partir. Je ne suis pas convaincu qu'il puisse atterrir en Premier League, au contraire. Je sais à 100% que la priorité d'Osimhen n'est pas d'aller dans telle ou telle équipe » a-t-il confié.

Osimhen lâche une première réponse

A en croire Romano, le plus offrant parviendra à rafler la mise dans ce dossier Osimhen. « L'objectif premier d'Osimhen n'est pas la Premier League, mais plutôt de maintenir les conditions économiques du contrat qu'il avait accepté avec Naples, d'une valeur de 11-12 millions d'euros net par saison. Il voulait maintenir ce contrat et Chelsea n'a jamais proposé cet argent. Chelsea a proposé 7-8 millions par saison. C'est le vrai problème. L'été dernier, Osimhen était prêt à partir en Arabie Saoudite. Al-Ahli était sur le point de conclure Osimhen le dernier jour du marché des transferts, mais Naples s'est laissé tenter et a augmenté les exigences financières. Il n'y a pas eu d'accord et Al-Ahli a pris Ivan Toney. Le désir d'Osimhen était d'aller en Arabie Saoudite » a-t-il lâché lors de l’émission Viva El Futbol.