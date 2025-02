Al-Khelaïfi - PSG : Daniel Riolo révèle un gros malaise en interne !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La Ligue 1 traverse une zone de turbulences avec la nouvelle crise des droits TV, et le conflit entre la LFP et DAZN, le principal diffuseur. Dans ce contexte, Daniel Riolo dévoile un climat tendu au sein du football français, où la figure influente de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, semble poser problème.

Le football français est de nouveau en crise avec l’incertitude autour des droits TV de la Ligue 1. Déjà en conflit avec Canal+, la LFP a entamé un nouveau bras de fer avec DAZN, le principal diffuseur du Championnat de France aujourd’hui, pour le non-paiement d'une échéance financière de 35 millions d'euros due en février. De quoi semer la panique chez les présidents de Ligue 1, et placer Vincent Labrune, à la tête de la LFP, dans une situation compliquée. Mais ce dernier bénéficierait toujours d’un soutien de taille en interne en la personne de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG.

Kylian Mbappé : Le PSG tient enfin sa vengeance ?

➡️ https://t.co/KY2Ivh8Ipa pic.twitter.com/uMPzc1plWo — le10sport (@le10sport) February 18, 2025

« Les gros clubs ont un peu peur de Nasser Al-Khelaïfi »

« La guerre des présidents contre Labrune ? Il y a aussi ceux qui sont en colère, mais qui ne se déclarent pas parce qu’ils ont peur de la réaction de Nasser... Les gros clubs ont un peu peur de lui », affirme le journaliste au micro de RMC.

« Beaucoup pensent que le pouvoir de Nasser et Labrune est insupportable »

« La chaîne 100% Ligue 1 ? Labrune était pour cette chaîne-là, et il a changé d’avis quand Nasser lui a passé un coup de fil. Ils n’ont pas vraiment d’opinion là-dedans. Il y en a beaucoup qui pensent que le pouvoir de Nasser et Labrune est insupportable. Ils le pensent tous, on le sait », poursuit Daniel Riolo dans l'After Foot.