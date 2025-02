«Le vrai patron, ce n'est pas Nasser» : Une imposture au PSG ?

Thomas Bourseau

Depuis l'été 2011 et le passage sous pavillon qatari du PSG, le président du club de la capitale n'est autre que Nasser Al-Khelaïfi. Néanmoins, si l'on se fie au discours ironique de Jamel Debbouze, comédien français fan du Paris Saint-Germain, le véritable patron a une tout autre identité.

Ces derniers jours, en raison de la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi pour « complicité d’achat de vote et d’atteinte à la liberté du vote et complicité d’abus de pouvoirs au préjudice de la SCA Lagardère », ça gronderait au Qatar. Une source proche du gouvernement qatari a évoqué auprès de RMC Sport de « fausses poursuites judiciaire et chantage ».

Le président Nasser Al-Khelaïfi encore confronté à la justice

Si bien que les Qataris menaceraient de retirer leurs investissements en France que ce soit au PSG ou à beIN SPORTS. Une information démentie depuis, le pays de la péninsule arabique souhaitant uniquement diversifier ses affaires. Le président du PSG qu'est Nasser Al-Khelaïfi est une nouvelle fois mêlé à une affaire judiciaire. Néanmoins, sous le ton de la rigolade, il semblerait que le président ne soit pas le patron du club selon Jamel Debbouze.

«Le vrai patron du PSG, ce n'est pas Nasser : c’est le jardinier du Parc»

En interview pour Le Parisien, le comédien qui est en pleine promotion du film Mercato, basé sur le monde du marché des transferts dans le football, qui sortira en salles le 19 février prochain a dressé le constat suivant. « Le Parc, le PSG, c’est ma maison. Je suis un Parisien, je suis né à Lariboisière (Xe). J’ai jamais lâché ce club. En tournant là-bas, j’ai découvert que le vrai patron du PSG, ce n'est pas Nasser : c’est le jardinier du Parc. C’est lui qui décide quand tu peux tourner ou si la pelouse doit être en jachère… On n’a pas fait ce qu’on voulait, mais on a fait ce qu’on a pu ».